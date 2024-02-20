Кастаньо объяснил, почему принял решение перейти в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о своём переходе в российский клуб этой зимой.

«Я проанализировал свой следующий шаг в карьере, и вместе с семьёй мы приняли решение о моём переезде в Россию. В «Краснодаре» сейчас очень сильный проект, и я хотел бы стать чемпионом. Находясь в Европе, я могу быть ближе к своей мечте — перейти в ещё более крупный европейский клуб. Я очень счастлив и с нетерпением жду возможности начать играть.

Больше всего с адаптацией в команде мне помогает Кордоба, но и без помощи переводчика мне не обойтись, ведь русский язык — очень сложный. Благодаря латиноамериканскому костяку мне здесь чуть проще, поэтому адаптация проходит хорошо», — сказал игрок в интервью AS.

21 января пресс-служба «Краснодара» объявила о подписании контракта с Кевином Кастаньо на 4,5 года — до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.