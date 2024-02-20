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Гвардиола отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к Мбаппе

Гвардиола отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к Мбаппе
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе английского клуба к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

«Мбаппе? Я думаю, он неплох. У него большое будущее», — приводит слова Гвардиолы Goal.

За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» подписал контракт с Мбаппе до 2029 года. Соглашение Мбаппе с мадридским клубом вступит в силу 1 июля 2024 года. Накануне Килиан встретился с руководством «ПСЖ» и попросил не делать ему новых предложений о пролонгации контракта, так как он уже подписал соглашение с «Реалом».

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