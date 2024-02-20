Президент «ПСЖ» в частной беседе подтвердил, что Мбаппе перейдёт в «Реал» — AS

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в частной беседе подтвердил уход нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, на прошлой неделе Аль-Хелаифи был в Дохе, где провёл несколько встреч. На одной из них он подтвердил, что Мбаппе «на 100% договорился с «Реалом».

За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» подписал контракт с Мбаппе до 2029 года. Соглашение Мбаппе с мадридским клубом вступит в силу 1 июля 2024 года.

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