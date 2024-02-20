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«Бавария» впервые за 8 лет проиграла три матча подряд

«Бавария» впервые за 8 лет проиграла три матча подряд
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В матче 22-го тура чемпионата Германии «Бавария» уступила «Бохуму» (2:3).

Команда проиграла в третьем матче подряд. До этого она также уступила «Лацио» в Лиге чемпионов (0:1) и «Байеру» в Бундеслиге (0:3). Это произошло с «Баварией» впервые с мая 2015 года.

«Бавария» занимает второе место в Бундеслиге. Команда имеет 50 очков. Лидирует в таблице «Байер» – 58 очков.

Ранее сообщалось, что Оле-Гуннар Сульшер может стать временно исполняющим обязанности тренера «Баварии» после вероятного увольнения нынешнего наставника Томаса Тухеля.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

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