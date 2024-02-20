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Салах пропустит матч с «Лутон Таун» из-за рецидива травмы бедра, полученной в сборной

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах получил рецидив травмы бедра, сообщает Kora Plus.

По информации источника, 31-летний египтянин пропустит матч 26-го тура чемпионата Англии с «Лутон Таун», который состоится 21 февраля на стадионе «Энфилд».

Последней раз Салах выбывал из-за травмы бицепса бедра, полученной на Кубке Африканских наций. Срок восстановления составил с 19 января по 13 февраля. Сообщалось, что вингер мог пропустить финал Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» сразится с «Челси». Эта игра состоится в воскресенье, 25 февраля.

В нынешнем сезоне Салах сыграл 28 матчей, забил 19 мячей и отдал 10 голевых передач.

После 25 туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 57 очками. Второе место занимает «Арсенал» (55 очков).

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