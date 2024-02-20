Артета ответил на вопрос о возвращении Александра Зинченко в состав «Арсенала»

26-летний украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко восстанавливается от повреждения. Испанский наставник лондонцев Микель Артета высказался о том, когда он вернётся в поле.

«Некоторые из этих игроков: Зинченко, Томиясу, Жезус — прогрессируют лучше других. Они уже тренировались на прошлой неделе, делали определённые упражнения в общей группе. Надеюсь, очень скоро смогу вернуть нескольких из них на поле», – приводит слова Артеты портал Football.london.

В текущем сезоне левый защитник Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

В последний раз Зинченко проводил матч за «Арсенал» 4 февраля. Тогда соперником лондонцев был «Ливерпуль» (3:1).