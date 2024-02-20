Босниец Эдин Джеко высказался о грядущем матче со сборной Украины

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал предстоящий матч с Украиной в плей-офф отбора Евро-2024.

«Хорошо, что большинство наших игроков находятся в конкурентоспособной форме и играют важную роль в своих клубах. Это одно из условий хорошего результата. И тренеру будет легче собрать команду, когда у него есть футболисты, находящиеся в соревновательном ритме. Что касается шансов на квалификацию, они существуют вне зависимости от имени оппонента.

Понятно, что Украина – большой соперник, у нас была возможность померяться с ними силами, и мы знаем, чего ожидать. Однако мы играем дома, на глазах наших фанатов, и у нас есть шансы пройти дальше. В плей-офф это должна быть игра с большим количеством бега, толчков, уловок. Я знаю, что мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы пройти квалификацию на Евро», – цитирует Джеко сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Напомним, матч плей-офф отборочного цикла Евро-2024 между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель встретится с лучшим из пары Исландия – Израиль.