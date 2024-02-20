Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Жироны»: думаю, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов

Тренер «Жироны»: думаю, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель высказался о поражении от «Атлетика Бильбао» (2:3) в матче 25-ого тура чемпионата Испании.

Испания - Примера . 25-й тур
19 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 2
Жирона
Жирона
1:0 Беренгер – 2'     1:1 Цыганков – 49'     2:1 Беренгер – 56'     3:1 Уильямс – 60'     3:2 Гарсия – 75'    

«Мы увидели узнаваемую «Жирону», несмотря на результат. «Атлетик» — лучшая прессингующая команда Ла Лиги, нам не хватало больше вертикали. «Атлетик» постоянно давил, это очень утомляет. Хорошая работа Эрнесто Вальверде, он очень качественно использует своих игроков, чтобы закрыть всё пространство на поле. Но я не могу ничего сказать своим игрокам, они сыграли хорошо. Думаю, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов, у меня есть такое чувство», — приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

После 25 туров «Жирона» занимает второе место в Ла Лиге с 56 очками. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (62 очка).

Материалы по теме
«Реал» получил подарок от «Жироны». Похоже, чемпионству Мадрида уже ничего не угрожает
«Реал» получил подарок от «Жироны». Похоже, чемпионству Мадрида уже ничего не угрожает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android