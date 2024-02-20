Тренер «Жироны»: думаю, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель высказался о поражении от «Атлетика Бильбао» (2:3) в матче 25-ого тура чемпионата Испании.

«Мы увидели узнаваемую «Жирону», несмотря на результат. «Атлетик» — лучшая прессингующая команда Ла Лиги, нам не хватало больше вертикали. «Атлетик» постоянно давил, это очень утомляет. Хорошая работа Эрнесто Вальверде, он очень качественно использует своих игроков, чтобы закрыть всё пространство на поле. Но я не могу ничего сказать своим игрокам, они сыграли хорошо. Думаю, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов, у меня есть такое чувство», — приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

После 25 туров «Жирона» занимает второе место в Ла Лиге с 56 очками. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (62 очка).