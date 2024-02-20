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Михаил Мудрик из-за неподобающего поведения может покинуть «Челси»

Михаил Мудрик из-за неподобающего поведения может покинуть «Челси»
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Вингер английского «Челси» Михаил Мудрик может покинуть «аристократов» уже этим летом, так как кроме нестабильной игры у украинца есть проблемы с поведением за полем.

По информации Give me Sport, клуб разочарован его игрой и поведением, что ставит под вопрос его будущее на «Стэмфорд Бридж».

«Слухи о его поведении были предметом обсуждения, но его непоследовательность в дни матчей вызвала дополнительные вопросы о том, есть ли у него будущее в клубе. Инсайдеры предполагают, что он может стать одним из самых громких уходов нынешним летом», – написали журналисты в статье.

Михаил Мудрик в нынешнем сезоне сыграл за «Челси» 25 матчей во всех официальных турнирах. В его активе четыре гола и три результативных передачи.

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