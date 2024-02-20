Фанат Косов: поверил в происходящее, только когда подписал бумагу о выходе из тюрьмы

Фанат «Спартака» Павел Косов, задержанный в 2018 году и осужденный на 10 лет за беспорядки во время Евро-2016 во Франции оценил условия тюрьмы, в которой отбывал срок.

«Условия нормальные, как у всех. Относились ко всем одинаково, сотрудники тюрьмы не разделяли — русский или не русский. Отношения с остальными заключёнными зависят от того, как себя поставишь, потому что окружение это африканский континент, арабы.

Дальше планирую заниматься обычной жизнью, работой, продвижением. Надо оклематься, посмотреть, что в мире творится, и потом двигаться вперёд.

Поверил в происходящее только в пятницу, когда подписал бумажку о выходе из тюрьмы, что свобода в понедельник», — передаёт слова Косова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.