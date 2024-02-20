Капитан «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ с «Интером»

Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон высказался о предстоящем матче в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Это отличная команда. Они знают, как наступать, но и как обороняться. Будет тяжёлый матч с интенсивной борьбой. Будем надеяться, что мы сможем победить. Главное достоинство «Интера»? Работа, которую они делают как команда, помимо отдельных игроков. Они знают, за что играют в каждом матче, у них хорошо подготовленный состав.

Мы пытаемся понять, что у нас получится. Бывают моменты, когда ты можешь играть хорошо, а бывают, когда приходится страдать и бороться. Уровень Лиги чемпионов растёт, и мы должны его повышать. Мы надеемся быть на пике игры и выложиться на сто процентов, чтобы сделать этот матч красивым», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится сегодня, 20 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Сан-Сиро» прозвучит в 23:00 по мск.

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