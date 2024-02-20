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Йозуа Киммих после скандала в «Баварии» может перейти в «ПСЖ»

Йозуа Киммих после скандала в «Баварии» может перейти в «ПСЖ»
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, принявший решение покинуть мюнхенский клуб предстоящим летом, может продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен», сообщает авторитетный журналист Экрем Конур на своей страничке в Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, парижский клуб рассматривает Киммиха в качестве варианта для усиления своего состава.

Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек не желает оставаться в «Баварии» после ухудшения отношений с некоторыми членами команды и конфликта с одним из представителей тренерского штаба Томаса Тухеля. Футболист считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

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