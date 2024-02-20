Йозуа Киммих после скандала в «Баварии» может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, принявший решение покинуть мюнхенский клуб предстоящим летом, может продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен», сообщает авторитетный журналист Экрем Конур на своей страничке в Х (ранее Twitter).
По сведениям источника, парижский клуб рассматривает Киммиха в качестве варианта для усиления своего состава.
Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек не желает оставаться в «Баварии» после ухудшения отношений с некоторыми членами команды и конфликта с одним из представителей тренерского штаба Томаса Тухеля. Футболист считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.