МЛС думает над приглашением звезды, способной сравниться с Месси

Руководство американской футбольной лиги МЛС в рамках стратегического планирования находится в раздумьях относительного того, кто из звёздных игроков мирового футбола мог бы перейти в чемпионат страны и вызвать волну интереса, подобную переходу Лионеля Месси.

Как сообщает Diario AS, комиссар лиги доволен ажиотажем и вниманием к чемпионату страны, которые появились после приезда Месси. По его мнению, аргентинец оказал огромное влияние на футбольную индустрию США. Однако сейчас менеджеры планируют определиться с фигурой, которую могут пригласить в МЛС и вызвать такой же интерес, каким был переезд Месси в «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что старт сезона МЛС находится под угрозой срыва из-за возможного бойкота судей.

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника