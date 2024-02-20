Гвардиола: если заставлять футболистов проводить сухие матчи, то они забудут про игру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что его команда в обязательном порядке должна играть «на ноль» для того, чтобы её выступления можно было бы оценить как качественные.

«Я никогда не сосредотачиваюсь на сухих матчах. Игроки это прекрасно знают, я не говорю им: «Мы должны провести сухой матч!» Если вы поставите перед ними именно такую задачу, то они забудут про саму игру. Всегда обороняясь, они забудут о том, что им необходимо делать на поле», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 24 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 53 очка и занимает третье место. В этих матчах подопечные Гвардиолы забили 57 голов, а пропустили 26 мячей.