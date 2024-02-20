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Бенитес: возможно, Джеррард выбрал неподходящий момент для работы в «Астон Вилле»

Бенитес: возможно, Джеррард выбрал неподходящий момент для работы в «Астон Вилле»
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Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о наставнике саудовского «Аль-Иттифака» Стивене Джеррарде, который играл под его руководством в «Ливерпуле».

«Часто выбор пути зависит от того, какие у вас есть возможности. Стиви очень хорошо проявил себя в «Рейнджерс». Возможно, решение возглавить «Астон Виллу» было правильным, но момент был неподходящим. Может быть, это неудача, но у когда у него возник вариант с Саудовской Аравией, он им воспользовался. Если бы он подождал, всё было бы иначе? Время для принятия таких решений, спешите вы или нет, зависит от многих факторов, которые находятся вне нашего контроля», — приводит слова Бенитеса издание The Athletic.

Стивен Джеррард начал тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив молодёжную команду «Ливерпуля». Саудовский «Аль-Иттифак» английский специалист принял летом прошлого года, спустя восемь месяцев после увольнения из «Астон Виллы».

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