Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов – об уголовном деле форварда «Спартака» Промеса: врагу не пожелаешь такого

Орлов – об уголовном деле форварда «Спартака» Промеса: врагу не пожелаешь такого
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об уголовном деле нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Врагу не пожелаешь такого события, что у тебя игрок как наркобарон. Особенно мне нравится, как футболист Деменко, вроде бы, сказал, что Промесу надо политическое убежище попросить. Это вообще сложнейшая ситуация. С точки зрения контрактной «Спартаку» надо ждать окончания [процесса]. Но в то же время… Это очень сложно, особенно для руководства, это же моральная история, не футбольная. Не знаю, как они выйдут из этого положения», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

Материалы по теме
Промес не единственный. У двух легионеров в России тоже проблемы с законом
Промес не единственный. У двух легионеров в России тоже проблемы с законом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android