«Также радовался и «Спартак». Орлов – о победе «Зенита» на предсезонном турнире

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на победы «Зенита» и «Спартака» на предсезонных турнирах. Напомним, красно-белые стали обладателем Зимнего Кубка РПЛ, а сине-бело-голубые добились триумфа на Кубка равноправия. По мнению Орлов, эти победы ничего особо не значат, так как в официальных матчах команды могут «просесть».

«Суеверие было, есть и будет, это такой своеобразный атавизм ментальный. Но дело не в этом. Также радовался и «Спартак», когда выиграл зимний турнир, я помню, заработав тогда миллион евро. А вот начались игры календарные, они сели. Вот и не знаю, как всё будет, но меня это слегка настораживает», — сказал Геннадий Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».