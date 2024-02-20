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В «Оренбурге» рассказали о переговорах по переходу полузащитника Мохаммада Горбани

В «Оренбурге» рассказали о переговорах по переходу полузащитника Мохаммада Горбани
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что оренбургский клуб ведёт переговоры по трансферу 22-летнего полузащитника «Сепахана» Мохаммада Горбани.

«На данный момент мы находимся в переговорном процессе, двигаемся. Как только всё состоится, мы сразу объявим. У нас конструктивный диалог по поводу его трансфера», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Горбани принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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Источник: «Оренбург» купил иранского 22-летнего полузащитника у «Сепахана»
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