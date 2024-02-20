Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Летом «Челси» предпримет попытку подписать Гарри Кейна — Football.London

Летом «Челси» предпримет попытку подписать Гарри Кейна — Football.London
Аудио-версия:
Комментарии

Грядущим летом руководство «Челси» намерено сделать предложение «Баварии» по покупке нападающего мюнхенского клуба Гарри Кейна. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, шансы на переход Кейна в «Челси» грядущим летом возрастут в том случае, если английский нападающий не сможет завоевать в составе «Баварии» ни одного трофея по ходу нынешнего сезона.

Напомним, до перехода в мюнхенский клуб минувшим летом Кейн с 2009 года находился в системе лондонского «Тоттенхэма». За основную команду «шпор» 30-летний нападающий провёл 430 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 278 голами и 64 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Баварией» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Баварии» Кейн: наши результаты не соответствуют тому, чего мы от себя ожидаем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android