Алдонин: с приходом Кучаева «Пари НН» может стать сильнее — он талантливый игрок

Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин высказался об аренде Константина Кучаева в «Пари Нижний Новгород».

«Главное для Кучаева — хорошо подготовиться к чемпионату. Времени осталось совсем мало, но надеюсь, что он заложил хороший функциональный фундамент в ЦСКА. Проблем с игровой практикой в «Пари НН» быть у Кучаева не должно. Он талантливый игрок, ярко дебютировал в ЦСКА и приносил много пользы. А потом была тяжёлая травма, которая выбила его из колеи.

Думаю, «Пари НН» с его приходом может стать сильнее. Для Кости это возможность получать игровую практику», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Кучаев перешёл в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. После этого россиянин покинет ЦСКА в качестве свободного агента.