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Анчелотти предложил Модричу присоединиться к своему тренерскому штабу — журналист де Мон

Анчелотти предложил Модричу присоединиться к своему тренерскому штабу — журналист де Мон
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти предложил 38-летнему атакующему полузащитнику «сливочных» Луке Модричу присоединиться к своему тренерскому штабу в случае, если он примет решение завершить игровую карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети (ранее Twitter).

По информации источника, хорватский полузащитник оценил данное предложение Анчелотти, однако считает, что у него достаточно сил для того, чтобы продолжать футбольную карьеру.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что на текущий момент Модрич интересен клубам из США и Саудовской Аравии. Сам игрок отдаёт предпочтение выступлениям за один из американских клубов.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Модрич недоволен количеством игрового времени в «Реале» и рассматривает варианты с тем, чтобы покинуть мадридский клуб.

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