Чанов: Кучаеву остаётся только пожелать удачи в «Пари НН»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о переходе полузащитника красно-синих Константина Кучаева в «Пари НН».

«Пари НН», с учётом главного тренера, на ходу и на слуху сейчас. Не нам решать, что подумал и принял к сведению тренерский штаб ЦСКА в вопросе аренды Кучаева. Косте остаётся только пожелать удачи. Тем более в «Пари НН» у него есть близкий друг Артур Нигматуллин. Всё у него там должно быть нормально», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что перед переходом в «Пари НН» Кучаев разорвёт контракт с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Кучаев провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, но только один — целиком.