«Спартак» — «Абдыш-Ата»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 16:00

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Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором московский «Спартак» сыграет с киргизским «Абдыш-Ата». Игра пройдёт на стадионе «Джебель-Али» в Дубае. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

14 февраля в рамках Зимнего Кубка РПЛ красно-белые провели товарищеский матч с казахстанским «Кайратом». В той встрече «Спартак» одержал победу со счётом 6:0.

21 февраля москвичи проведут контрольный матч с казахстанской «Астаной». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.