Нападающий «Барселоны» Ямал: в детстве я постоянно играл в футбол и часто был вратарём

16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал рассказал, что в детстве постоянно занимался футболом и проводил на улице очень много времени.

«Помню, что в четырёхлетнем возрасте я однажды вышел на улицу с друзьями и увидел, как в парке мой отец и двоюродный брат играют в футбол. Именно в этот момент я полюбил эту игру. Думаю, в детстве я проводил больше времени на улице, чем дома. И постоянно играл в футбол. Когда я был маленьким, меня ставили в ворота. Я часто получал мячом по лицу, но это не причиняло боли, я не плакал, хотя зачастую возвращался домой с синяками», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

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Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.