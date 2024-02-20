Бахва Тедеев: если «Алания» «водочный» чемпион, то «Зенит» — «газовый»?

бывший полузащитник и главный тренер «Алании» Бахва Тедеев выразил отношение к тому, что чемпионство «Алании» в 1995 году иногда иронично называют «водочным».

Фото: Из личного архива

«Ай, это недоброжелатели болтают! Если «Алания» — «водочный» чемпион, то «Зенит», получается, «газовый»? Это же смешно. Игрокам надо было платить зарплату, премиальные, создавать условия, а кто это должен был делать? Да, «Алании» помогали водочные предприятия, но мы не были самым богатым клубом. А «Спартак» тогда рвал всех в Европе: в Лиге чемпионов шесть из шести матчей в группе выиграл! Я и сегодня убеждён: если бы Романцеву удалось сохранить тот состав, они и Лигу чемпионов могли выиграть. И что, эта команда в России водке проиграла? Тогда «Локомотив» за второй круг 13 из 15 матчей выиграл — можете себе такое представить?

Хотите — давайте проанализируем все наши матчи, они же записаны. Нам что, спирт помог в Москве «Спартак» обыграть? Мы все перед игрой приняли допинга и победили? Что же нам спирт против «Локомотива» не помог — проиграли и дома, и на выезде? Все эти разговоры яйца выеденного не стоят. Или вы намекаете на судейские дела? Давайте все игры посмотрим и увидим, помогали нам или нет. Тогда судейство было лучше, чем сейчас с ВАР. О ком угодно можно придумать что угодно. На 150 процентов уверен, что золото «Алании» было абсолютно чистым», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Бахвой Тедеевым читайте на «Чемпионате» в 14:00 мск