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«Бавария» выразила соболезнования в связи со смертью Андреаса Бреме

«Бавария» принесла соболезнования в связи с кончиной бывшего футболиста мюнхенского клуба Андреаса Бреме в возрасте 63 лет, о которой стало известно сегодня, 20 февраля.

«Бавария» крайне опечалена внезапной кончиной Андреаса Бреме. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям.

Андреас Бреме навсегда останется в наших сердцах как победитель чемпионата мира и, что более важно, как совершенно особенный человек. Он навсегда останется частью семьи футбольного клуба «Бавария».

Покойся с миром, Анди!» — написано в официальном аккаунте «Баварии» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Бреме забил победный гол немецкой национальной команды в финале чемпионата мира 1990 года с Аргентиной (1:0).

На протяжении своей карьеры Бреме выступал за такие клубы, как «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Интер», «Сарагоса». Больше всего матчей немецкий футболист провёл в составе «Кайзерслаутерна» — 319. В этих играх Бреме отметился 53 голами и 19 результативными передачами.

В составе «Баварии» Бреме провёл 80 матчей во всех турнирах, в которых отметился восьмью голами и двумя результативными передачами.