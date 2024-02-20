Валерий Овчинников: Юран — амбициозный человек, он хочет добиться большего с «Пари НН»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался об амбициях Сергея Юрана, который возглавляет «Пари Нижний Новгород».

«Если «Пари НН» может так усиливаться, то у них появилась финансовая база. Это значит, что вся система работает хорошо. Без наличия денег игроков не пригласишь. Думаю, что перед Юраном поставлена новая задача, раз такие усиления. Усиление «Пари НН» — заслуга Юрана. Он не последнее колесо в этой телеге. Юран там главный тренер. Если бы его всё устраивало, то он бы играл с теми, кто у него есть. Но он амбициозный человек, хочет добиться большего. Но загадывать, где может оказаться команда в конце сезона, не хочу», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.