«Покойся с миром, Энди». Немецкий футбольный союз — о смерти Бреме

Немецкий футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста сборной Германии Андреаса Бреме.

«Покойся с миром, Энди», — написала в социальной сети X (ранее Twitter) пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, ранее стало известно, что Бреме ушёл из жизни в возрасте 63 лет. На протяжении своей карьеры Андреас выступал за такие клубы, как «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Интер», «Сарагоса». Больше всего матчей немецкий футболист провёл в составе «Кайзерслаутерна» — 319. В этих играх Бреме отметился 53 голами и 19 результативными передачами. Бреме дебютировал в сборной Германии 15 февраля 1984 года. В составе немецкой национальной команды он провёл 86 матчей, в которых отметился восемью голами, включая победный гол в финале ЧМ-1990.