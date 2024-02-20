Бахва Тедеев: чемпионат СССР в пятёрку сильнейших в Европе точно входил

Бывший полузащитник и главный тренер владикавказской «Алании» Бахва Тедеев оценил уровень чемпионата СССР по футболу.

«Мне посчастливилось поиграть в высшей лиге Союза. В чемпионате соперничали фактически города-миллионники, поэтому ответственность была колоссальная. Осознание, что за тебя болеет столько народа, очень давило. Тем более что я играл за команду, которая брала еврокубок. Естественно, хотелось закрепиться и показать себя именно в этом клубе. Я считаю, что чемпионат СССР был одним из сильнейших в мире, в пятёрку в Европе точно входил», — сказал Бахва Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Бахвой Тедеевым читайте на «Чемпионате» в 14:00 мск