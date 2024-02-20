«Интер» выйдет на поле в матче с «Атлетико» в чёрных траурных повязках

Миланский «Интер» выйдет на поле стадиона «Сан-Сиро» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» в чёрных траурных повязках. Акция приурочена к трагичному известию о кончине экс-футболиста «нерадзурри» Андреаса Бреме.

Игра между «Интером» и «Атлетико» состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 23:00 мск. Напомним, сегодня стало известно, что Бреме ушёл из жизни в возрасте 63 лет. На протяжении своей карьеры Андреас выступал за такие клубы, как «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Интер», «Сарагоса».

В составе «Интера» Бреме становился чемпионом Италии и выигрывал Кубок УЕФА. В сборной Германии Андреас дебютировал 15 февраля 1984 года. В составе немецкой национальной команды он провёл 86 матчей, в которых отметился восемью голами, включая победный гол в финале ЧМ-1990.