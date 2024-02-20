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Бывший тренер «Алании» заявил о желании возобновить карьеру после почти 20-летней паузы

Бывший тренер «Алании» заявил о желании возобновить карьеру после почти 20-летней паузы
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Бывший полузащитник и главный тренер «Алании» Бахва Тедеев объяснил, почему после 2005 года больше не тренировал. По его словам, в определённый момент он разочаровался в тренерской работе. Также специалист заявил о желании возобновить тренерскую карьеру.

«Разочарование — точное слово. Ты что-то стараешься сделать, а тебя будто не слышат и не видят. Хотя сейчас понимаю, что был неправ. Нужно было продолжать тренерскую карьеру. Варианты были. Возвращение? Почему нет? Никогда не говори никогда. Сейчас заканчиваю обучение на тренерскую категорию «А» и, скорее всего, начну работать», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Бахвой Тедеевым читайте на «Чемпионате» в 14:00 мск
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