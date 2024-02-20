«Ахмат» объявил о подписании марокканского футболиста Мохамеда Амин Талала

«Ахмат» объявил о подписании марокканского центрального полузащитника Мохамеда Амин Талала. Игрок перешёл в «Ахмат» из тираспольского «Шерифа». Контракт с футболистом рассчитан на 2,5 года.

Фото: Официальный телеграм-канал ФК «Ахмат»

«Приветствуем Мохамеда Амин Талала, желаем ему хороших игр и побед с «Ахматом», — сказано в телеграм-канале грозненского клуба.

27-летний футболист являлся капитаном «Шерифа». В минувшем году он был признан болельщиками лучшим игроком команды.

Напомним, в нынешнем сезоне марокканец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость центрального полузащитника составляет € 1 млн.