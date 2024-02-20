В УЕФА отреагировали на новость о смерти экс-игрока сборной Германии Бреме

Союз европейских футбольных ассоциаций выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста сборной Германии и чемпиона мира Андреаса Бреме.

«Как европейское футбольное сообществе мы глубоко опечалены новостью о кончине Андреаса Бреме. Он стал автором победного гола в финале чемпионата мира 1990 года, а также завоевал Кубок УЕФА с «Интером» в 1991 году. Наши мысли в это печальное время с его семьёй и друзьями», — написала в социальной сети X (ранее Twitter) пресс-служба УЕФА.

Напомним, ранее стало известно, что Бреме ушёл из жизни в возрасте 63 лет. На протяжении своей карьеры Андреас выступал за такие клубы, как «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Интер», «Сарагоса». В составе немецкой национальной команды он провёл 86 матчей, в которых отметился восемью голами, включая победный гол в финале ЧМ-1990.