Тедеев: на турниры ездят дети из обеспеченных семей, а бедные сидят дома — это правильно?

Бывший полузащитник и главный тренер «Алании», чемпион России 1995 года, бронзовый призёр в составе «Динамо» и «Локомотива» Бахва Тедеев высказался о проблемах детского спорта в России.

«Почему у нас сегодня такие проблемы в футболе? В Советском Союзе весь детский спорт был бесплатным, а сегодня всё коммерциализировали. Родители платят за ребёнка, и тренер обязан его брать на игры, соревнования. Хотя у самого мальчишки может не быть ни таланта, ни желания. Понятно, что завтра такой не даст никакого результата. А бедные остаются дома просто потому, что семья не может себе позволить поездку на турнир. Разве это правильно? О каком развитии мы можем говорить? Кого получаем на выходе?

Футбол — это дворовой вид спорта, в него можно играть везде. Лучшие мастера выходили с улицы. Я тоже во дворе вырос — меня чуть ли не пинками домой загоняли. А сегодня на соревнования едут те, у кого есть возможности. В футболе из них остаются единицы, и усилия тренеров просто сводятся на нет. Эту ситуацию нужно пересмотреть, чтобы дети из малообеспеченных семей тоже имели возможности выезжать на состязания и расти. Если он не будет выступать — зачахнет. На этом этапе мы теряем массу талантов», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.