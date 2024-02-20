Стали известны финансовые детали перехода Айссауи в ЦСКА

Стали известны некоторые скрытые детали перехода Сида Ахмеда Айссауи в московский ПФК ЦСКА. Так, сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Зарплата Айссауи на новом месте будет ниже, чем у воспитанников ЦСКА, которые тренируются с основной командой армейцев. К тому же Айссауи — первый иностранец, который подписал контракт в рублях без привязки к другим валютам, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Также, согласно сведениям источника, Айссауи нравится непосредственно тренерскому штабу ПФК ЦСКА. Скауты армейцев заметили Сида Ахмеда на турнире UNAF U20, где он был одним из лидеров сборной Алжира.

Несмотря на явный интерес ЦСКА, переход Айссауи в российский клуб трижды был на грани срыва. Сначала у клуба «УСМ Алжир» сменилось руководство, из-за чего сделка задержалась. Позже алжирский клуб в последний момент начал менять договорённости, однако ситуацию решил отец футболиста. А незадолго до перелёта Айссауи в Россию фанаты «УСМ Алжир» стали требовать отставки руководства, в случае которой сделка могла бы не состояться.