Нападающий «Барселоны» Ямал: свой дебют во взрослом футболе вспоминаю с большой любовью

16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал признался, что навсегда запомнит момент своего дебюта за сине-гранатовых. Впервые за основную команду «Барселоны» Ямал сыграл в апреле прошлого года, появившись на поле в матче с «Бетисом».

«Помню, что в первый день я даже не знал, как разминаться, я ничего не умел делать. Это был отличный старт, который я вспоминаю с большой любовью. Для меня это было невероятно», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

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Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.