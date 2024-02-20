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Нападающий «Барселоны» Ямал: свой дебют во взрослом футболе вспоминаю с большой любовью

Нападающий «Барселоны» Ямал: свой дебют во взрослом футболе вспоминаю с большой любовью
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16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал признался, что навсегда запомнит момент своего дебюта за сине-гранатовых. Впервые за основную команду «Барселоны» Ямал сыграл в апреле прошлого года, появившись на поле в матче с «Бетисом».

«Помню, что в первый день я даже не знал, как разминаться, я ничего не умел делать. Это был отличный старт, который я вспоминаю с большой любовью. Для меня это было невероятно», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

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