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Легенда «Алании» Тедеев объяснил, почему в России почти не осталось техничных футболистов

Легенда «Алании» Тедеев объяснил, почему в России почти не осталось техничных футболистов
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Бывший полузащитник и главный тренер «Алании» Бахва Тедеев объяснил, почему в России почти не осталось техничных футболистов.

«Кому интересно смотреть бесконечные перепасы? Наши болельщики любили техничный футбол и приходили смотреть на конкретных мастеров.

Сейчас игра стала более скоростной, и исполнителей, способных обыграть один в один, осталось совсем немного. Сегодня нападающий уже не может постоять отдохнуть — все обороняются и все атакуют. В футболе стало очень много аналитики — просчитывается буквально каждое действие команды и соперника. На принятие решений остаются доли секунды. Раньше игра была проще, игрокам дышалось посвободнее, и во всех командах были технари», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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