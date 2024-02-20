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Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с «Абдыш-Ата»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с «Абдыш-Ата»
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Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором московский «Спартак» сыграет с киргизским «Абдыш-Ата». Игра пройдёт на стадионе «Джебель-Али» в Дубае. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
20 февраля 2024, вторник. 16:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Не начался
Абдыш-Ата
Кант, Киргизия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Маслов, Чернов, Джикия (к), Рябчук, Денисов, Зорин, Игнатов, Классен, Зиньковский, Соболев.

14 февраля в рамках Зимнего кубка РПЛ красно-белые провели товарищеский матч с казахстанским «Кайратом». В той встрече «Спартак» одержал победу со счётом 6:0.

21 февраля москвичи проведут контрольный матч с казахстанской «Астаной». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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