Защитник «Манчестер Сити» Уолкер: мы сражаемся за титул с двумя очень хорошими командами

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Нам противостоят две очень, очень хорошие команды – «Ливерпуль» и «Арсенал». «Ливерпуль» набрал обороты. Очевидно, что новость об уходе главного тренера придала им импульс, чтобы позволить ему уйти на пике. Но в конце сезона побеждает лучшая команда, которая была не высоте на протяжении всего сезона. И я уверен, что мы будем бороться на всех фронтах, как и всегда», — приводит слова Уолкера beIN Sports.

После 25 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набравший 57 очков. Второе место занимает «Арсенал» (55 очков), «Ман Сити» расположился на третьей строчке (53 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.