Вагнер Лав: давал ли я взятки гаишникам? Случалось пару раз

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав признался, что давал взятки сотрудникам правоохранительных органов в России.

«Давал ли я взятки гаишникам? Такое случалось несколько раз в России. Я вёл машину, до этого выпил немного, меня остановили. Не помню, давал ли я тысячу, но подобные случаи происходили не раз. Возможно, я платил даже больше. В любой момент меня могли найти. Но если я был дома, что они могли сделать? Только ждать, когда я отправлялся в какой-нибудь ночной клуб», — сказал Вангер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА.