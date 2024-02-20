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Бахва Тедеев: в Южной Осетии нет человека, кого бы ни затронули события 2008 года

Бахва Тедеев: в Южной Осетии нет человека, кого бы ни затронули события 2008 года
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Бывший полузащитник и главный тренер «Алании», чемпион России 1995 года, бронзовый призёр в составе «Динамо» и «Локомотива» Бахва Тедеев высказался об осетино-грузинском конфликте, который произошёл в 2008 году. По его словам, боевые действия затронули всех жителей Южной Осетии. Он подчеркнул, что мир в республике наступил благодаря Российской Федерации.

«В Южной Осетии нет такого человека, кого бы это ни затронуло. Многие пострадали — друзья, родственники. Сейчас, слава богу, всё хорошо. Сегодня никто не боится уже, что дети могут домой не прийти. Благодаря Российской Федерации Южная Осетия живёт спокойно», — сказал Бахва Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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