Алекс – о депрессии: я мог понять, почему люди решаются сброситься с крыши или повеситься

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини рассказал о депрессии, с которой столкнулся под занавес своей профессиональной карьеры.

«И вот я начал проходить лечение. Это был очень грустный период в жизни. У меня не было желания что-либо делать. И я мог понять, почему люди решаются сброситься с крыши или повеситься, несмотря на то, что у них дети. Мои дети звали меня поиграть, а у меня не было сил, не было энергии. Это грустная жизнь», — сказал Алекс в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, Алекс играл за «Спартак» с 2009 по 2011 год. В составе московского клуба бразильский полузащитник дважды становился серебряным призёром внутреннего первенства. В 2011 году Алекс присоединился к «Коринтиансу», последним клубом в его карьере стал бразильский «Интернасьонал».