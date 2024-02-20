Пети — о Хави: он постоянно жалуется – на судью, на деньги, на то, что игроки не в форме

Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети высказался о работе главного тренера сине-гранатовых Хави. По мнению экс-хавбека, испанский специалист постоянно находит оправдания неудачным результатам команды.

«Хави в последнее время только стонал и жаловался на многие вещи – на судью, на деньги, на то, что некоторые игроки не в форме и не выкладываются на 100%. Он постоянно находит оправдания сложному сезону.

Он сказал, что его не ценили. Но такова плата за то, что руководишь большими клубами. Такова цена, которую приходится платить, когда хочешь тренировать топ-команду — всё просто», – приводит слова Пети As.

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание команды от лидирующего «Реала» составляет восемь очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сразятся с итальянским «Наполи».