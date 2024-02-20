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Легенда «Баварии» Маттеус рассказал, чего не хватает руководству мюнхенского клуба

Легенда «Баварии» Маттеус рассказал, чего не хватает руководству мюнхенского клуба
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Экс-полузащитник сборной Германии и легенда «Баварии» Лотар Маттеус высказался о текущем управленческом составе мюнхенского клуба. По мнению эксперта, руководству команды не хватает понимания спортивной составляющей. Напомним, только спортдиректор баварцев Кристоф Фройнд в прошлом был футболистом, однако не выступал за топ-клубы.

«Руководящие посты в «Баварии» занимают люди, очень успешные в сфере финансов. Я знаю их всех, у меня с ними хорошие отношения. С коммерцией у них всё в порядке, однако им очень не хватает спортивной компетентности. При всём уважении, никто из них не пришёл из футбола и не достиг чего-то великого в качестве футболиста.

Исходя из этого возникает вопрос — почему не привлекаются бывшие игроки? Тот же Лам, Швайнштайгер или Роббен. Мюллер умён, коммуникабелен, многие ему симпатизируют. При желании можно обратиться к этим сильным личностям и найти для них место в «Баварии» – приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

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