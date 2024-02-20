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«Игрок звонил в слезах и готов был играть бесплатно». Зам гендира ЦСКА – об Айссауи

«Игрок звонил в слезах и готов был играть бесплатно». Зам гендира ЦСКА – об Айссауи
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Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев рассказал про желание Сид Ахмеда Айссауи перейти в армейский клуб.

«Айсауи в слезах звонил президенту клуба «УСМ» и говорил: «Делайте, что угодно, я пешком уйду в Россию». Он записывал голосовые сообщения нам сюда в ЦСКА: «Сделайте мне, пожалуйста, контракт без зарплаты, я буду играть за 0 рублей, лишь бы играть в ЦСКА», там было много драмы», — приводит слова Шевелева пресс-служба клуба.

Напомним, 20 февраля, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Зарплата Айссауи на новом месте будет ниже, чем у воспитанников ЦСКА, которые тренируются с основной командой армейцев. К тому же Айссауи — первый иностранец, который подписал контракт в рублях без привязки к другим валютам

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