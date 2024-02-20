Гюндоган: Флик не только великий человек, но и великий тренер

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган отреагировал на слухи, связывающие немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика с работой главным тренером каталонской команды. Напомним, хавбек выступал под руководством Флика в составе сборной Германии.

«Флик в «Барселоне»? Это не моя зона ответственности, но всё, что я могу сказать, это то, что Ханси не только великий человек, но и великий тренер. Он прибыл в национальную команду в непростой период, но всегда был честен с игроками, и я его за это очень уважал», — приводит слова Гюндогана журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, Флик является свободным агентом с сентября прошлого года. Последним местом работы 58-летнего наставника была сборная Германии. Специалист возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой семь трофеев, в том числе и Лигу чемпионов УЕФА.