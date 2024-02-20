Организатор Кубка Азии — об Узбекистане: выступили в свою силу, но выше головы не прыгнули

Член оргкомитета Кубка Азии — 2023 Алишер Никимбаев прокомментировал выступление сборной Узбекистана на турнире. Напомним, узбекистанская национальная команда дошла до 1/4 финала этого соревнования.

«У нас в группе сборная Индии, три команды из четырёх выходят в плей-офф – что нужно было сделать, чтобы не выйти из группы? Учитывая, с кем мы потенциально могли встретиться в 1/8 финала, было понятно, что в четвертьфинал выйдем. Там, где надо было включиться и сделать больше, команда не смогла.

От итогов выступления сборной Узбекистана двоякое ощущение, но катастрофы не случилось. Если бы в 1/8 финала проиграли сборной Таиланда, это была бы катастрофа. Если бы в группе заняли третье место и вышли на Иран, а там проиграли, это тоже можно было бы считать неудачным выступлением. Выступили в свою силу, но выше головы не прыгнули», — приводит слова Никимбаева Metaratings.

Напомним, сборная Узбекистана вышла из группы со второго места, набрав пять очков. На групповой стадии соперниками узбеков были сборные Австралии (1:1), Сирии (0:0) и Индии (3:0). На стадии плей-офф национальная команда Узбекистана в 1/8 прошла Таиланд (2:1), где победный мяч забил футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. В матче 1/4 финала Кубка Азии с национальной командой Катара Узбекистан уступил в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:3 в серии пенальти).

Кубок Азии проходил в период с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. Чемпионом стала сборная Катара, обыгравшая в финале Иорданию (3:0). Бронзовые награды получили сборные Ирана и Южной Кореи.