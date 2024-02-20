Зам гендира ЦСКА — об Айссауи: он не начнёт сейчас феерить, будем дотачивать напильником

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв высказался о новичке команды Сиде Ахмеде Айссауи.

«Он молодой, мы разговаривали об этом с Владимиром Валентиновичем Федотовым. Понимаем, что это не тот игрок, который прямо сейчас начнёт феерить — хотя кто его знает. Это футболист, которого мы здесь будем доводить, напильником дотачивать», — приводит слова Шевелёва пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 20 февраля, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Зарплата Айссауи на новом месте будет ниже, чем у воспитанников ЦСКА, которые тренируются с основной командой армейцев. К тому же Айссауи — первый иностранец, который подписал контракт в рублях без привязки к другим валютам