«Не ожидал, что счёт будет таким крупным». Ненахов — о разгромной победе «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал победу над «Гульф Юнайтед» из ОАЭ в товарищеском матче. Железнодорожники добились победы с разгромным счётом 11:1. Отметим, что Ненахов стал автором одного из забитых мячей.

«Была ли какая-то информация о сопернике? Да нет, мы играли с листа, информации никакой не было. Задача была просто провести игру для нашей нагрузки. Мы всё равно играли в свой футбол, отталкивались только от себя. Поэтому было без разницы, с кем играть.

В начале матча чуть присматривались к сопернику? Да, естественно. Информации не было, хотелось понять их сильные качества. Потом уже нашлись зоны, через которые забивались мячи. Ожидал ли, что счёт будет таким крупным? Нет, не ожидал, но так вышло», — приводит слова Ненахова официальный сайт железнодорожников.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38). В следующем матче внутреннего первенства красно-зелёные встретятся с московским «Динамо».