Новичок ЦСКА Айссауи дебютировал за команду в товарищеском матче с «Химками»

Сегодня, 20 февраля, проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский ЦСКА, выступающий в Российской Премьер-Лиге, и подмосковные «Химки», представляющие Мелбет Первую лигу. Встреча проводится в турецком городе Белек. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 50-й минуте Иван Обляков отдал пас Фёдору Чалову в центр, который ударом издали в угол открыл счёт. На 54-й минуте Мойзес сделал передачу к линии штрафной площади, Обляков в касание выдал проникающий пас левее на Виктора Давилу, который выиграл борьбу у защитника и отметился забитым мячом. На 59-й минуте Саша Зделар выполнил проникающую передачу на Чалова, который перекинул вратаря. Сид Ахмед Айссауи дебютировал за ЦСКА, заменив Виктора Мендеса на 84-й минуте.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

16 февраля красно-синие провели товарищеский матч с «Родиной», представляющей Первую лигу. В той игре ЦСКА одержал победу со счётом 4:0.

После завершения первой части чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на данный момент занимает восьмое место. «Химки» после 20 туров Первой лиги заработали 36 очков и располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на одно очко.